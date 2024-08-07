Bursa’da yat fabrikasında yangın

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde yat fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yat üretim fabrikasının deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre saat 07.30 sıralarında Bursa-Yalova kara yolunda bulunan yat üretim fabrikasının kimyasal depo kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrika çalışanları tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Depo kısmındaki yangının fabrikaya sıçramadan söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.