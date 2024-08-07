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Bursa’da yat fabrikasında yangın: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde yat fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Güncel
  • 07.08.2024 09:01
  • Giriş: 07.08.2024 09:01
  • Güncelleme: 07.08.2024 09:17
Kaynak: DHA
Bursa’da yat fabrikasında yangın: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Fotoğraflar: AA

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde yat fabrikasında, kimyasal maddelerin bulunduğu depo kısmında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yangın, saat 07.30 sıralarında Orhangazi-Yalova yolunda bulunan yat fabrikasında çıktı.

Kimyasal maddelerin bulunduğu depo kısmında çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Fabrikadan yükselen dumanlar ilçenin birçok noktasından görülürken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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