Bursa’da yolun karşısına geçen 2 kadına motosiklet çarptı

Bursa’da alt geçit olmasına rağmen karşıya caddeden geçmek isteyen 2 kadına motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadınlar yaralanırken, yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Kaza nedeniyle trafikte kısmen aksamalar yaşandı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 FVK plakalı kurye motosikleti, alt geçit ihlali yaparak karşıya geçmeye çalışan 2 kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadınlar yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yaralıların yardımına koşarken, durum 112 acil servis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları kadınları ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili polis ekiplerinin tahkikat başlattığı öğrenildi.