Bursa’da zincirleme kaza: 6 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 3 araç çarpıştı; 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana geldi.

Çevre yolunda seyir halinde olan Sürücü Hasan Y.(41) yönetimindeki 16 BGC 183 plakalı cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyreden aday sürücü Nurten S.(53) yönetimindeki 34 EPS 825 plakalı sürücü kursu aracına çarptı.

Arkadan gelen Sürücü Nurhan P.(45) yönetimindeki 16 NP 800 plakalı cip de kaza yapan 16 BGC 183 plakalı cipe arkadan çarparak durdu.

Kaza sonucu sürücüler ile cipteki yolcular Ayça S.(12) ve Cemre Y.(12) ve otomobildeki direksiyon eğitmeni Nurcan U.(45) yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.