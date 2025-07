Bursa’dan yükselen ortak çağrı: Orman yangınlarıyla mücadelede halkın katılımı ve kamusal denetim şart!

YUNUS EMRE BADIR

Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı İsmetiye Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde çıkan orman yangınının yarattığı tahribatın ardından, yangının meydana geldiği alanda bugün bir araya gelen meslek odaları, sendikalar, çevre örgütleri ve siyasi partiler ortak bir basın açıklaması yaptı.

“CANIMIZ YANIYOR GELECEĞİMİZ KÜL OLUYOR”

Türkiye genelinde artan orman yangınlarına karşı yapılan açıklamada, yaşanan ekolojik yıkımın yalnızca doğa değil, aynı zamanda toplum ve gelecek açısından da büyük bir tehdit oluşturduğu vurgulandı. “Canımız yanıyor, geleceğimiz kül oluyor” başlığıyla yayımlanan açıklamada, ormanların sermaye projeleriyle sistematik biçimde parçalanmasına tepki gösterilirken, çözüm için halkın katılımını esas alan kamusal politikaların acilen hayata geçirilmesi istendi. Bursa Kent Konseyi öncülüğünde yayımlanan açıklamaya TMMOB, KESK, Bursa Tabip Odası, Bursa Barosu ve DİSK’e bağlı sendikaların yanı sıra SOL Parti, CHP, TİP, DEM Parti ve Emek Partisi gibi çok sayıda siyasi parti de imza attı.

“ORMAN YANGINLARI İNSAN ELİYLE BÜYÜYOR”

Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye’de son 88 yılda toplam 1.9 milyon hektar orman alanı yandı. Yangın sayısı yıllık ortalama 1.400 civarındayken, 2024 yılında bu sayı 3.800’e yükselerek rekor kırdı. Açıklamada bu artışın yalnızca iklim kriziyle değil, maden izinleri, enerji projeleri, anız yakımı, turizm rantı ve denetimsizlik gibi insan kaynaklı nedenlerle gerçekleştiği ifade edildi.

“Yangınların yüzde 99’u insan kaynaklı. Ormanların çevresinde yaşayan yurttaşların, yangına karşı eğitilmesi ve örgütlü müdahale kapasitesinin geliştirilmesi zorunludur” denildi.

"YASA ELİYLE ORMANLAR PARÇALANIYOR"

Açıklamada 6831 sayılı Orman Kanunu’na eklenen 2/B ve EK-16 maddelerine de dikkat çekilerek, bu düzenlemelerin ormanların rant uğruna parça parça yapılaşmaya açılmasına neden olduğu vurgulandı. Orman köylerinde genç nüfusun kalmaması, zorunlu mükellefiyet sisteminin kaldırılması ve yerine getirilen gönüllülük esasının yetersizliği, yangınlarla mücadelede zafiyete yol açtığı belirtildi.

YUNUSELİ ÇAĞRISI: BURSA’DA YANGIN HAVA ÜSTÜ KURULMALI

Kent özelinde yapılan uyarılar arasında Yunuseli Havaalanı vurgusu da öne çıktı. Açıklamada, bu alanın yangın söndürme hava üssü olarak değerlendirilmesi gerektiği ifade edilerek, “Yangın söndürme filosunun genişletilmesi ve Yunuseli’nin afet sonrası toplanma alanı olarak yapılandırılması, kentin geleceği açısından kritik öneme sahiptir” denildi.

Ortak talepler: Kamusal denetim, liyakat, gönüllü ekipler

Ortak açıklamada acil talepler ise şu başlıklarla sıralandı:

- Kadrolu orman işçisi eksikliği giderilmeli

- Enerji şirketleri denetime açılmalı

- Anız yangınları ve enerji hatları düzenli kontrol edilmeli

- Gece dozer şerit uygulaması mevzuata girmeli

- Orman-tarım-yerleşim kesitlerinde yangına dirençli alanlar oluşturulmalı

- Gönüllü yangın ekipleri kurulmalı ve eğitilmeli

- Ormanların parçalanmasını teşvik eden yasa ve uygulamalara son verilmelidir

“SÖNDÜRMEK DEĞİL, ÖNLEMEK ÖNEMLİ”

Açıklamanın sonuç kısmında orman yangınlarıyla mücadelenin sadece yangın anına sıkışamayacağı belirtilerek, ekolojik temelli, bütünleşik bir orman yangınları yönetim sistemi talep edildi. “Yangınlarla mücadele sadece söndürme araçlarıyla değil, doğayı koruyan, halkı sürece katan ve kamusal denetimi önceleyen politikalarla mümkündür” denildi.

CANIMIZ YANIYOR GELECEĞİMİZ KÜL OLUYOR

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

Öncelikle, orman yangınlarının söndürülmesinde görev alan başta Orman Genel Müdürlüğü (OGM) olmak üzere, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının personeline ve gönüllülere teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz. Yangınlar esnasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz.

OGM yangın istatistiklerine göre ülkemizde son 88 yılda toplam 1.907.000 hektar orman alanı yanmıştır. Yanan alanların yıllık ortalaması 21.600 hektardır. 88 yılda çıkan yangın adedi 126.000 adet olup yıllık ortalaması 1.400 adettir. Ancak son on yılda bu ortalama 2.700 adete kadar yükseldiği gibi 2024 yılında rekor kırarak 3.800 adet olmuştur. Küresel iklim değişikliğinin de etkisiyle, orman yangınlarının sayıları ve etki alanları her geçen gün artmaktadır. Bu artış küresel iklim değişikliğinin yanında, her yıl verilen maden izinleri, maden sahalarında çalışan işçilerin yangın kültürünün olmaması gibi nedenler, asıl sorunların göz ardı edilmesi ve yükümlülüklerin hafife alınmasına neden olmaktadır. Yangınların önlenmesi için;

∙ Riskli alanların belirlenmesi,

∙ Bu alanlarda yangına müdahale için gerekli önlemlerin alınması,

∙ Tarım-orman ara kesitinde alınacak önlemlerin belirlenmesi,

∙ Ormanlar, tarımsal alanlar ile yapıların yangına dirençli hale getirilmesi,

∙ Yangınla ilgili güncel yasal düzenlemelerin yapılması vb. bu eylemlerin aksatılmadan ve geliştirilerek tamamlanması büyük önem arz etmektedir.

Son yıllarda ormanların çok yoğun bir şekilde izin ve irtifaka konu edilmesi, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun EK-16’ncı maddesi ve 2/B maddesi kapsamında yapılan orman dışına çıkartma uygulamaları, ormanlarımızı hızla parçalamakta ve içini boşaltmaktadır. Orman köylerindeki nüfus yapısı değişmiş, genç nüfus kalmamıştır. 18-45 yaşa arasına uygulnan mükellefiyetlik sistemi kaldırılmış, yerine getirilen gönüllülük sistemiyle de müdahalade başarı oranı düşmüştür.

Orman içi ve orman kenarında yer alan, orman dışına çıkartılmış sahalarda yangına karşı önlemler alınamamakta; aynı zamanda yangın kültüründen uzak insan hareketliliği, yangınların artmasına neden olmaktadır. Orman yangınlarıyla mücadeleyi daha sağlam bir zemine oturtabilmek için toplumun bilgi birikimi ve bilincinin doğru ve yüksek seviyelere çıkarılması önem taşımaktadır. Bu noktada konunun uzmanlarına ve konuyla ilgili çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarının söylediklerine kulak vermek ve bunların medyada yoğun bir şekilde yer almasını sağlamak gerekir. Aksi takdirde yanlış bilginin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak çok güç olmaktadır. Yangın sayılarının artarak devam ettiği gerçeği karşısında; yangınlarla mücadele olanaklarını artırarak, söndürme odaklı proje ve hazırlıklar ile yangınları ve etkilerini önlemek de mümkün olamayacaktır.

Yangınlarla sadece mücadele odaklı stratejiler yerine; ağırlıklı olarak halkın katılımı ile çok daha ekonomik, risksiz, yangınların çıkmamasına yönelik, yeni başlamış yangınlara ise anında, kaynağında, güvenli ve etkin olarak müdahale, yangınların ilacı olacaktır. Sorun nerede ise çözüm de oradadır. Yangın sorununu yangına neden olanlarla birlikte çözmek öncelikli hedef olmalıdır. Yangınların % 99’u alan olarak insan kaynaklı olup orman içinde ve çevresinde yaşayan insanların etkinliklerinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle yangın adetlerini en aza indirmek için “insan” odaklı projeler geliştirilmesi zorunludur. Yangınlar büyük oranda; enerji nakil hatlarının bakımlarının düzenli ve zamanında yapılması, gerekiyorsa toprak altına alınması, anız yakmanın önlenmesi ya da anızdan kaynaklı yangınların ormana sıçramasını engelleyici önlemlerin alınması, ateşsiz piknik yapma alışkanlığına sahip ve yangın farkındalığı yüksek bir toplum oluşturulması, yerleşim yeri-orman ara kesitlerinde yanıcı materyal yönüyle kontrol ve bakımların düzenli yapılması, turizm tesislerinin yangın önleme ve söndürmeyle ilgili gerekli altyapıya kavuşturulması vb. çalışmalar, yangın sayılarını düşürme kapsamında alınabilecek önlemler arasındadır. Bunların gerçeklemesi ise ancak politika olarak benimsenip, uygulanmasıyla mümkündür. Yangınları kaynağında önlemek amacıyla, yangına hassas bölgelerden başlamak üzere tüm yaşam alanlarında; yangınlara her anlamda hazırlıklı, doğaya ve yangınlara duyarlı, çevre sorunlarını sahiplenmiş, gerekli olabilecek hemen her konuda (bina-orman ve diğer açık alan yangınları, ilkyardım, tarımsal etkinlikler, tahliye vb.) eğitilmiş, organize olmuş, yangınlarla yaşamasını bilen, yangın önlemlerini almış, gerektiğinde yeni başlamış yangınlara güvenli olarak müdahale edebilen, yangınlarla mücadelede katılımcı bir toplum yaratılması, başka bir ifade ile ormanlık alan ve yakınlarında yaşayan veya bulunanlar için yangınla mücadele kültürünün oluşturulması gerekmektedir. Yapılacak bu tür etkinliklerde yöre halkının; yangınlarla ilgili kurumlar, yerel idareler ve ilgili sivil toplum kuruluşları ile birlikte organize olmaları, desteklenmeleri, eğitilmeleri ve yardımlaşmaları, yangınların önlenmesi ve müdahaleler için çok önemlidir. Halkla birlikte yapılacak bu tür etkinliklerin, yangınların önlenmesinde çözüm odaklı olmasının yanı sıra çok daha ekonomik ve etkili olacağı düşünülmektedir.

Yangınlarla mücadelede alınması gereken acil önlemler:

Kadrolu orman işçisi açığı derhâl kapatılmalı, Yangın nedenleri büyük oranda belirlenerek buna ve yöreye bağlı önlemler alınmalıEnerji şirketleri bağımsız denetime tabi tutulmalı, caydırıcı yaptırımlar uygulanmalı. Direk tabanları mutlaka beton veya mıcırla kaplanmalı.Gece saatlerinde yangın çevresine dozer şeridi açılması uygulamasına özel önem verilmesi, zorunlu hale getirilmeli, bu düzenleme mevzuata eklenmeli.Yangın ile ilgili yasal düzenlemeler günün şartlarına uygun olarak derhal düzenlenmeli.Ormanlar, yapılar, tarımsal alanlar, tarım-orman-yerleşim alanlarının yangına dirençli hale getirilmeli.Yangın öncesi yapılacaklar ile yangınla için alınacak önlemlere önem verilmeli.Orman içi ve yakınında yaşayan ve bulunanlar içinden yangın gönüllü ekipleri kurulmalı, desteklenmeli ve eğitilmeleri, yangınlar için her anlamda hazırlıklı, duyarlı, çevreye sahiplenmiş katılımcı toplum oluşturulmalı.Ormanların daha fazla parçalanmasının önüne geçilmeli.

Ülkemizin tamamında olduğu gibi kentimizde de yangınlar ciddi kayıplara yol açmıştır. Yangınların söndürülmesinde hava desteği kritik öneme sahiptir. Kara ekipleri kadar yangın söndürme uçakları ve helikopterleri de yangınlarla mücadelede hayati bir rol oynamaktadır.

Kentimizin orman yangınlarına karşı çaresiz kalmaması için, güçlü ve kapsamlı bir hava gücü oluşturulması şarttır. İlk adım olarak, yangın söndürme filosunun genişletilmesi ve Yunuseli Havaalanı’nın yangın söndürme hava üssü olarak kullanılması gerekmektedir. Yunuseli Havaalanı hem yangın hava gücünün kurulması, eğitimi ve tatbikatları için çok uygundur hem de lokasyon olarak yangın uçakları ve helikopterlerinin afet sırasında ulaşması gereken su kaynaklarına uçuş mesafesi bakımından çok yakındır. Yunuseli Havaalanı’nın erişilebilir, engebesiz ve konut alanlarına yakın yapısıyla hem bir afet sonrası toplanma alanı olarak hem de kentsel bir açık-yeşil alan olarak sunduğu imkân ortadadır. Ulaşım altyapısı tesisi olması ve pist olanakları yine acil bir afet durumunda hayati önem taşıyacaktır.

Sonuç olarak, orman yangınları yönetimi;

Yangına neden olan koşulların ortadan kaldırılmasından yangına dirençli orman kurmaya,Yer ekip ve araçlarının güçlendirilmesinden hava araçlarının etkin kullanılmasına, Liyakatli yöneticilerden yer değiştirme uygulamalarının doğru yapılmasına, Yangın sonrası üretim ve pazarlamadan ekolojik temelli bir onarım gerçekleştirmeye kadar çok sayıda bileşenden meydana gelen kapsamlı bir süreçtir.

Yangınların insan hayatını ve yerleşimleri etkilemeye başlamasıyla birlikte bu süreç daha da kompleks bir durum almıştır. Ortaya çıkan bu koşullar ekolojik, biyolojik, sosyo-ekonomik ve kültürel tüm süreçleri içine alan bütünleşik bir orman yangınları yönetim sistemine ihtiyaç olduğunu göstermektedir. kamuoyuna saygılarımızla duyururuz. 10.07.2025

İMZACI KURULUŞLAR VE SİYASİ PARTİLER

Bursa Kent Konseyi, Osmangazi Kent Konseyi, Nilüfer Kent Konseyi, Gemlik Kent Konseyi, Mudanya Kent Konseyi, TMMOB, Bursa Barosu, KESK, DOĞADER, Bursa Tabip Odası, Bursa Veteriner Hekimler Odası, Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Mimarlar Odası Bursa Şubesi, İç Mimarlar Odası Bursa Şubesi, Tekstil Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, Peyzaj Mimarları Odası Bursa Şubesi, Türkiye Ziraatçılar Derneği Bursa Şubesi, Türkiye Ormancılar Derneği Bursa Temsilciliği, Tarım Orkam-Sen, Eğitim-Sen, SES, Yapı-Yol Sen, ESM, BES, Tüm Bel-Sen, DİSK, Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası, Tüm Emeklilerin Sendikası Bursa Şubesi, 2021 Tüm Emekliler Sendikası Bursa Şubesi, UMUT-SEN, BADİS Bursa Yazın ve Sanat Derneği, Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Bursa Şubesi, Artvin Sanat Kültür Ve Sosyal Dayanışma Derneği, Koza Kültür Sanat ve Doğa Derneği, Bursa Su Kolektifi, Bursa Dersimliler Derneği, Demeter Eşitlikçi Kadınlar Derneği, Bursa Memleket Sevdalıları Derneği

CHP Bursa İl Başkanlığı, TİP Bursa İl Örgütü, Sol Parti Bursa İl Örgütü, Dem Parti Bursa İl Örgütü, Emek Partisi Bursa İl Örgütü, Yeşil Sol Parti Bursa İl Örgütü, SODAP Bursa İl Örgütü