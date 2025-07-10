Bursa’dan yükselen ortak çağrı: Orman yangınlarıyla mücadelede halkın katılımı ve kamusal denetim şart!

YUNUS EMRE BADIR

Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı İsmetiye Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde çıkan orman yangınının yarattığı tahribatın ardından, yangının meydana geldiği alanda bugün bir araya gelen meslek odaları, sendikalar, çevre örgütleri ve siyasi partiler ortak bir basın açıklaması yaptı.

“CANIMIZ YANIYOR GELECEĞİMİZ KÜL OLUYOR”

Türkiye genelinde artan orman yangınlarına karşı yapılan açıklamada, yaşanan ekolojik yıkımın yalnızca doğa değil, aynı zamanda toplum ve gelecek açısından da büyük bir tehdit oluşturduğu vurgulandı. “Canımız yanıyor, geleceğimiz kül oluyor” başlığıyla yayımlanan açıklamada, ormanların sermaye projeleriyle sistematik biçimde parçalanmasına tepki gösterilirken, çözüm için halkın katılımını esas alan kamusal politikaların acilen hayata geçirilmesi istendi. Bursa Kent Konseyi öncülüğünde yayımlanan açıklamaya TMMOB, KESK, Bursa Tabip Odası, Bursa Barosu ve DİSK’e bağlı sendikaların yanı sıra SOL Parti, CHP, TİP, DEM Parti ve Emek Partisi gibi çok sayıda siyasi parti de imza attı.

“ORMAN YANGINLARI İNSAN ELİYLE BÜYÜYOR”

Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye’de son 88 yılda toplam 1.9 milyon hektar orman alanı yandı. Yangın sayısı yıllık ortalama 1.400 civarındayken, 2024 yılında bu sayı 3.800’e yükselerek rekor kırdı. Açıklamada bu artışın yalnızca iklim kriziyle değil, maden izinleri, enerji projeleri, anız yakımı, turizm rantı ve denetimsizlik gibi insan kaynaklı nedenlerle gerçekleştiği ifade edildi.

“Yangınların yüzde 99’u insan kaynaklı. Ormanların çevresinde yaşayan yurttaşların, yangına karşı eğitilmesi ve örgütlü müdahale kapasitesinin geliştirilmesi zorunludur” denildi.

"YASA ELİYLE ORMANLAR PARÇALANIYOR"

Açıklamada 6831 sayılı Orman Kanunu’na eklenen 2/B ve EK-16 maddelerine de dikkat çekilerek, bu düzenlemelerin ormanların rant uğruna parça parça yapılaşmaya açılmasına neden olduğu vurgulandı. Orman köylerinde genç nüfusun kalmaması, zorunlu mükellefiyet sisteminin kaldırılması ve yerine getirilen gönüllülük esasının yetersizliği, yangınlarla mücadelede zafiyete yol açtığı belirtildi.

YUNUSELİ ÇAĞRISI: BURSA’DA YANGIN HAVA ÜSTÜ KURULMALI

Kent özelinde yapılan uyarılar arasında Yunuseli Havaalanı vurgusu da öne çıktı. Açıklamada, bu alanın yangın söndürme hava üssü olarak değerlendirilmesi gerektiği ifade edilerek, “Yangın söndürme filosunun genişletilmesi ve Yunuseli’nin afet sonrası toplanma alanı olarak yapılandırılması, kentin geleceği açısından kritik öneme sahiptir” denildi.

Ortak talepler: Kamusal denetim, liyakat, gönüllü ekipler

Ortak açıklamada acil talepler ise şu başlıklarla sıralandı:

- Kadrolu orman işçisi eksikliği giderilmeli

- Enerji şirketleri denetime açılmalı

- Anız yangınları ve enerji hatları düzenli kontrol edilmeli

- Gece dozer şerit uygulaması mevzuata girmeli

- Orman-tarım-yerleşim kesitlerinde yangına dirençli alanlar oluşturulmalı

- Gönüllü yangın ekipleri kurulmalı ve eğitilmeli

- Ormanların parçalanmasını teşvik eden yasa ve uygulamalara son verilmelidir

“SÖNDÜRMEK DEĞİL, ÖNLEMEK ÖNEMLİ”

Açıklamanın sonuç kısmında orman yangınlarıyla mücadelenin sadece yangın anına sıkışamayacağı belirtilerek, ekolojik temelli, bütünleşik bir orman yangınları yönetim sistemi talep edildi. “Yangınlarla mücadele sadece söndürme araçlarıyla değil, doğayı koruyan, halkı sürece katan ve kamusal denetimi önceleyen politikalarla mümkündür” denildi.