Bursalılar Mustafa Bozbey'e sahip çıkmak için toplandı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in gözaltına alınmasının ardından tepkiler sürüyor. CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ın Bursa Büyükşehir Belediyesi binası önüne yaptığı toplanma çağrısının ardından Bursalılar bina önünde toplandı.

Bozbey'in gözaltına alınmasının ardından yapılan çağrıya CHP'li İl Başkanlarının ve milletvekillerinin de katıldığı gözlemlendi.

Mitingde Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına açıklama yaptı. Saldız konuşmasında özetle "31 Mart'ın yıldönümündeyiz, 2 sene önce bugün göreve gelmiştik, tam da bugünde sabah gerçekleştirilen operasyonla Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alınmıştır" dedi. Saldız "Başkanımız ifadeye çağrılsa giderdi" dedikten sonra "Yapılan Bursalıların seçimine açık müdahaledir. Bursa yok sayılamaz, bu kent her zaman adaletin, demokrasinin yanındadır. Bizler buradayız görevimizin başındayız" diye devam etti.

Ardından konuşma kürsüde yerini alan CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ile devam etti. Yeşiltaş'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün seçim olsa büyük bir farkla yine seçimi kazanacak olan Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey, 2 sene sonra seçildiği gün gözaltına alındı. Halkta hiçbir karşılığı kalmamış bir azınlık iktidarı CHP'ye saldırıyor. CHP'nin seçilmiş belediye başkanına saldırıyor. Çünkü korkuyorlar. Çünkü biliyorlar ki bugün seçim olsa CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı olacak. İşte bu yüzden saldırıyorlar. İşte bu yüzden hukuku araç haline getiriyorlar. 10 yıl önceki dosyayı çıkarıp bugün önümüze koyuyorlar. 10 yıldır neredeydiniz? Bu bir Bursa meselesi değildir. Bu Cumhuriyet, adalet, egemenlik meselesidir. Biz bunları İstanbul'da, Adana'da, Bolu'da gördük. Seçimle kazanamadıklarını yargıyla almaya çalışıyorlar. Ama bu halk buna izin vermez."

CHP Parti Meclisi Üyesi Canan Taşer ise kürsüye çıkarak konuştu. Taşer kürsüde yaptığı konuşmada "47 yıl aradan sonra Bursa'da tarih yazıldı, ancak seçimle alamadığını yargıyla almaya çalışan, halkın içine çıkmaya yüzü olmayan bir iktidarla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ise "Sözün tükendiği anları yaşıyoruz. Bursa açık faşizmle yavaş yavaş tanışmaya başladı. İstanbul'da, Antalya'da ve başka illerde olduğu gibi AKP ve Saray faşizmi Bursa'ya müdahale etmektedir. Faşizme karşı mücadeleyi hedef belirlemiş insanlar olarak bundan yıllar önce Deniz Gezmiş, Mahir Çayan nasıl faşizme direndilerse biz de AKP ve Saray faşizmine direnmek zorundayız."

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ise ardından kürsüye çıkarak konuştu. Öztürk "Hiç kimse kendini Bursa'nın üzerinde görmesin. Milletin İradesi'nin üzerinde görmesin. Millet er ya da geç galip gelecektir" dedi.

"SONUNA KADAR DİRENECEĞİZ"

CHP Bursa Milletvekili ve CHP'nin Gölge Sağlık Bakanı Kayıhan Pala, Öztürk'ün ardından kürsüde yerini aldı. Pala "Baskıların bizi yıldıramadığı tarihmizde ortada. Hep birlikte direnerek bu mücadeleyi kazanacağız. 2 yıl önce tam bu saatlerde seçimi kazandığımızı ve Bursa'yı 47 yıl sonra CHP yönetimine kazandıracağımızı anlamıştık. İki yıl önce bugün, tam iki yol sonra bugün, bu kentin Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i görevden almaya çalıştılar. Onlar için büyük bir acı bu. Savcı bu iddiaları Bozbey'e gönderse, gelin ifade verin dese Bozbey gitmeyecek miydi? Yurtdışına kaçma ihtimali yok. Delilleri karartma ihtimali yok. Siz Bozbey'i sabahın ilk ışıklarında evinden neden gözaltına alıyorsunuz? Bu Bursa'ya çökmenin kararlaştırıldığı ve çökmek içinde aracı olarak kullanılan siyasi bir davadır. Sonuna kadar direneceğiz."

"BURSALILARIN İRADESİNE ÇÖKMEYE ÇALIŞIYORLAR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekli Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Pala'nın ardından sözü alarak "İki yıl önce AKP yönetimini bütün Bursalılarla devirmenin mutluluğunu yaşamıştık. Tam iki yıl geçti. Bunu hazmedemeyenler, Bursa'yı kendi kaleleri gibi görenler, 20 yıl Nilüfer'i yöneten Mustafa Bozbey'i, neredeyse 10 yıl önceki işlemlerle ilgili, bir takım iddialarla bu sabahın köründe gözaltına aldılar. Bu hukuki bir operasyon değildir, siyasi bir operasyondur. 20 yıl boyunca sosyal belediyeciliğin en güzel örneğini gösteren Bozbey, Bursalıların gönlünde taht kurmuştur. Bunu hazmedemeyenler Bursalıların iradesine hukuk dışı yollarla çökmeye çalışıyorlar."

Kayışoğlu'nun ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek kürsüye çıkarak yurttaşları selamladı ve seslendi.

BOZBEY'İN MEKTUPLARI OKUNDU

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, tekrar kürsüye çıkarak Mustafa Bozbey'in mektuplarını okudu.

Bozbey ilk mektubunda Bursaspor'a ve taraftarlarına seslenerek yaklaşan maçlarda başarılar diledi.

İkinci mektubunda ise CHP'ye seslenerek "Ülkenin hak ettiği adalet ve demokrasi tesis edilecek, etmek için devam edeceğiz. O günlerin yakın olduğuna yürekten inanıyorum. Genel Başkanımız Özgür Özel'den başlayarak tüm il başkanlarımıza ve tüm CHP'lilere teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Üçüncü mektubunda ise Bursalılara seslendi. Bursalılara "Seçildiğim günden beri Bursa'nın birikmiş sorunları çözmek, Bursa için çalışmaya devam ettik. Bursa'yı örnek bir kent yapma telaşımız ilk gün gibi devam etmektedir. Beni tanıyanlar, geçmişimi bilenler bunu çok iyi bilir ki veremeyecek hesabım yoktur. İnanıyorum ki kısa zamanda Bursa'ya, Bursalılara yakışan hizmetleri vereceğim. Sizleri çok seviyorum."

Konuşmaların ardından CHP Bursa yönetimi yarın 19.00'da tekrar toplanmak üzere mitingi sonlandırdı.