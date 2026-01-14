Bursa’nın değerli arazisinde ne tapu var ne muhatap

Bursa’nın en değerli taşınmazlarından biri olan, kamuoyunda Carrefour Arazisi olarak bilinen arazide; Atış Yapı ve Katılım Evim ortaklığıyla yürütülen projelerde mağduriyet yaşayan binlerce hak sahibi eylem yaptı.

İstanbul Ümraniye’deki Katılım Evim Genel Merkezi önünde bir araya gelen Atış Yapı Mağduru Hak Sahipleri, “Katılımevi duy sesimizi”, “Yasal denilerek yaşatılan mağduriyet helal mi?” pankartları taşıdı.

Proje sürecinde yaşanan ortaklık ilişkilerini ve yapılan devir işlemlerinin ardından ciddi mağduriyetler yaşadıklarını söyleyen Atış Yapı Mağduru Hak Sahipleri, şu ifadeleri kullandı:

“Proje sürecinde şantiye alanında aylarca Katılımevim ve Atış Yapı bayrakları yan yana dalgalanmış, tanıtımlar bu birliktelik üzerinden yapılmıştır. Vatandaşlar bu açık görüntülerle ‘Bu projede Katılımevim varsa güven vardır’ düşüncesiyle yatırım yapmıştır. İlgili arazi üzerinde kurulan ortaklıkta yer alan tüm firmaların ortaklık yapılarının nasıl olduğunu, yönetim kurulu başkanlarının kim olduğunu, kötü niyetli şekilde yapılan tüm devirleri biliyoruz, amacınızın da farkındayız. Ancak kayıtlar ortadadır ki yapılan devirler gerçek olmayıp fiili durumda bir cepten alıp diğer cebe koyulmuştur. Alan, Katılımevim’in en yüksek paya sahip olduğu konsorsiyum ortaklığı ile alınmıştır. Atış Yapı, kendisine verilen bu yetkiyle arazi üzerine devasa reklam tabelaları asmış, konsorsiyum ortaklarının flamaları yan yana dalgalanmış, satış ofislerinde sunumlar yapılmış ve fiilen satışlar yapılmıştır. Bu sürecin tarafı olan Katılımevim’in, bugün ‘Atış Yapı ile hiçbir ilişkimiz yoktur’ iddiasında bulunması gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Atış Yapı’nın konkordato ilanının ardından, proje arazisi alıcıların bilgisi ve rızası dışında Katılımevim’e devredilmiş, süreç TMSF’ye geçmiştir. Buna rağmen, ödemelerini eksiksiz yapmış hak sahipleri ne tapularına ulaşabilmekte ne de yatırdıkları bedelleri geri alabilmektedir.”

Yurttaşlar gelinen noktada tapularının verilmediğini, ödenen bedellerin iade edilmediğini ve muhatap dahi bulamadıklarını söyledi.

SORULARA YANIT BEKLİYORLAR

Atış Yapı Mağduru Hak Sahipleri, Katılımevim yetkililerine seslenerek şu soruları yöneltti:

•Kamuoyuna yansıyan 23 milyon dolarlık ödeme, hangi hukuki ve ticari gerekçeyle yapılmıştır?

•Bu bedel karşılıksız verilmişse, Katılımevim kendisini de mağdur kabul etmekte midir? •Eğer mağdursa, Atış Yapı hakkında hangi hukuki süreçleri başlatmıştır?

•Hiçbir hukuki süreç başlatılmadıysa, neden?

•Konkordato dosyalarında yer alan 178 milyon TL’lik alacak hangi sözleşmelere dayanmaktadır?

•Konkordato süreci devam ederken, Ahmet Atış’a ciranta ettirilmiş çekler, bu şirketten gece saatlerinde, hangi amaçla, neyin karşılığı olarak alınmıştır?

•Bu işlemler konkordato hukuku ve ticaret hukuku açısından ne kadar yasaldır?

•MASAK incelemelerinde ortaya çıkacak nakit, çek, mal varlığı ve şirket içi transferlerin tamamının hukuka uygunluğu konusunda içiniz rahat mıdır?

•Bursa halkı, Katılımevim–Atış Yapı ortaklığı algısı üzerinden mağdur edilirken, “Hiçbir şeyden haberimiz yoktu” iddiasını hukuken savunmaya devam etmeyi düşünüyor musunuz?

"ŞEFFAF BİR SÜREÇ YÜRÜTÜN"

Mağduriyetlerinin giderilmesi için yetkililere çağrı yapan hak sahipleri taleplerini şöyle sıraladı: