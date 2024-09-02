Bursa’nın göbeğinde zehir saçıyor

Haber Merkezi

Bursa’nın Panayır Mahallesi sakinleri 30 yıldır fabrika atıkları ile kirlenmiş Nilüfer Çayı’nın sağlıklarını tehdit ettiğini söyleyerek mahallede eylem yaptı. Protestoda konuşan mahalle sakini Mukaddes Cansu, yıllardır zehirli kokuyu soluyan mahalle sakinlerinin hastalandığını belirtti.

Cansu, “Panayır Mahallesi, sebze ve meyve bahçelerini sulamak zorunda kaldıkları bu kirli sudan şikâyetçidir. Yetkili kurumlar tarafından dere yatakları içinde denetimler yapılmalı. Kaçak sanayi atık su deşarjları engellenmeli ve dereyi kirletenlere ciddi cezalar verilmeli. Yasal deşarjlardan çıkan suyun anlık olarak denetlenebileceği sistemler kurulmalı. Denetimler halkla paylaşılarak, cezalandırma mekanizmaları kurularak Deliçay’ın temiz akmasının sağlanmalıdır.’’

Yetkililere seslenen Cansu “Bu kirli dere, halk sağlığı konusu olarak ele alınıp çözüm yolları derhal bulunmalı” dedi.