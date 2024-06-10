Bursa’nın ilk Halk Lokantası açıldı

Bursa'da, Osmangazi Belediyesi tarafından 4 çeşit yemeğin 80 liraya sunulacağı Halk Lokantası, Osmangazi Meydanı'nda yapılan törenle hizmete açıldı. Belediye başkanı Erkan Aydın, "Biz, esnaf ile rekabet etmeyi amaçlamıyoruz, dar gelirli vatandaşlarımızın gıdaya ulaşmasına yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

Osmangazi Belediyesi, Bursa'nın ilk Halk Lokantası'nı Osmangazi Meydanı'nda yapılan törenle hizmete açtı.

örene, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten, CHP Nilüfer Meclis Üyesi Yücel Akbulut ve yurttaşlar katıldı.

Hafta içi her gün 11.00 ile 15.00 saatleri arasında hizmet verecek olan Halk Lokantası, aynı anda 300 kişiyi ağırlayacak. Hafta sonları ve resmi tatillerde ise kapalı olacak. Günlük 1000 kişilik yemek çıkacak olan Halk Lokantası'nda, 4 çeşit yemek 80 liradan satılacak.

Amaçlarının esnafla rekabet değil, dar gelirli vatandaşların gıdaya ulaşmasını sağlamak olduğunu söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, şunları söyledi:

"Ülkemizin içinde bulunduğu durum ortada ve ekonomik sıkıntılar, her geçen gün artarak vatandaşımızı boğmaya ve bayram öncesinde kendisini göstermeye devam ediyor. Emekli maaşının bırakın hayatta kalmayı, nefes almayı zorlaştıracak bir durumda olması nedeniyle Osmangazi Belediyesi olarak onların yaşantısını bir nebze olsun rahatlatmak için bu hizmeti başlatıyoruz. Türkiye'de bunun örnekleri artarak çoğalıyor. Biz de bunu burada başlattık. Biz burada esnaf ile rekabet etmeyi amaçlamıyoruz, dar gelirli vatandaşlarımızın gıdaya ulaşmasına yardımcı olmaya çalışıyoruz."