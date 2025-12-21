Bursaspor Basketbol - Mersin Spor: 99-88
SALON: TOFAŞ
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Tolga Edis, Alper Gökçebel.
BURSASPOR BASKETBOL: Childress 18, Malik Parsons 14, Göksenin Köksal 9, Berk Can Akın 2, Javin Delaurier 2, Crawford 11, Vincent King 14, Konontsuk 9, Landry Nnoko 20
;MERSİN SPOR: Gabriel Olaseni 4, Justin Cobbs, Kartal Özmızrak, Ronald March 11, Koray Çekici, Anthony Cowan 17, Pako Cruz 24, Ergi Tırpancı 5, Jack White 19, Chassang 8.
1'İNCİ PERİYOT: 20-22
DEVRE: 44-45
3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-65
Türkiye Basketbol Süper Ligi 12’nci hafta karşılaşmasında Bursaspor Basketbol evinde Mersin Spor'u 99-88 mağlup etti. Ev sahibi takımda Landry Nnoko 20 sayı 6 ribaund ile yıldızlaşırken, konuk takımda Pako Cruz’un attığı 24 sayı 4 asisti mağlubiyeti önleyemedi.
