Ajans Haberleri
  • 21.12.2025 18:35
  • Giriş: 21.12.2025 18:35
  • Güncelleme: 21.12.2025 18:35
Kaynak: DHA
Bursaspor Basketbol - Mersin Spor: 99-88

Ebru VARDAR / BURSA,(DHA)-

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Tolga Edis, Alper Gökçebel.

BURSASPOR BASKETBOL: Childress 18, Malik Parsons 14, Göksenin Köksal 9, Berk Can Akın 2, Javin Delaurier 2, Crawford 11, Vincent King 14, Konontsuk 9, Landry Nnoko 20

;MERSİN SPOR: Gabriel Olaseni 4, Justin Cobbs, Kartal Özmızrak, Ronald March 11, Koray Çekici, Anthony Cowan 17, Pako Cruz 24, Ergi Tırpancı 5, Jack White 19, Chassang 8.

1'İNCİ PERİYOT: 20-22

DEVRE: 44-45

3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-65

Türkiye Basketbol Süper Ligi 12’nci hafta karşılaşmasında Bursaspor Basketbol evinde Mersin Spor'u 99-88 mağlup etti. Ev sahibi takımda Landry Nnoko 20 sayı 6 ribaund ile yıldızlaşırken, konuk takımda Pako Cruz’un attığı 24 sayı 4 asisti mağlubiyeti önleyemedi.

