Bursaspor Basketbol'un başantrenörü Ahmet Çakı oldu

BURSA (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bursaspor Basketbol'da başantrenör Nenad Markovic'in yerine Ahmet Çakı getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, başantrenör Nenad Markovic ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı kaydedildi.

Markovic'e görev süresi boyunca kulübe verdiği emekler için teşekkür edilen açıklamada, şunlar belirtildi:

"Kulübümüz, başantrenörlük görevi için Ahmet Çakı ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil beyaz renkler altında başarılar diliyor, Bursaspor ailesine hoş geldin diyoruz."