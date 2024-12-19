Bursaspor'da yönetimden Pablo Batalla kararı

Bursaspor'da görevine son verildiği açıklanan teknik direktör Pablo Martin Batalla ile yeniden anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Bursa’da bir toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, Bursaspor Başkanı Enes Çelik ve yönetim kurulu üyeleri Batalla ile bir araya geldi.

Görüşmelerin ardından, yaşanan sorunların çözüldüğü ve Batalla ile devam etme kararı alındığı açıklandı.

Bursaspor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ‘’Değerli Bursaspor ailesi, Yönetim Kurulumuz, teknik direktörümüz Pablo Martin Batalla ile yapılan görüşmeler sonucunda birlikte yola devam etme kararı almıştır. Bu kararın camiamız için hayırlı olmasını dileriz” dedi.