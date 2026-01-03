Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 03.01.2026 17:37
  • Giriş: 03.01.2026 17:37
  • Güncelleme: 03.01.2026 17:37
Kaynak: DHA
Bursaspor, devre arası çalışmalarını sürdürüyor

Ebru VARDAR/ BURSA, (DHA)- DEVRE arası çalışmalarının ikinci etabını Antalya’da sürdüren Bursaspor, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Bursaspor, devre arası çalışmalarının ikinci etabında Antalya kampındaki programına devam etti. Tahsin Tam yönetiminde gerçekleştirilen çalışmanın ilk bölümünde futbolcular ısınma hareketleri yaptı. Antrenman, pas çalışmalarıyla sürerken, çalışmaların son bölümünde MAS koşuları gerçekleştirildi.

Yeşil-beyazlı ekip, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla kamp çalışmalarını sürdürecek. (DHA)

