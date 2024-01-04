Bursaspor hücum çalıştı

Bursaspor’da devre arası çalışmaları bugün yapılan idmanla devam etti.

Yeşil-beyazlılar hücum ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi.

Bursaspor devre arası çalışmalarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı antrenman ile devam etti.

Teknik Sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, sürat ve dayanıklılık hareketleriyle başladı.

İkinci bölümde 1’e 1, 2’ye 2, 3’e 3 hücum, savunma çalışmaları yapan futbolcular antrenmanı sınırlandırılmış alan oyunlarıyla tamamladı.

Bursaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.