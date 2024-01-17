Bursaspor, Karacabey maçı hazırlıklarını sürdürdü

Bursasporlu futbolcular, bu hafta oynanacak olan Karacabey Belediyespor maçı hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Ajans Haberleri 17.01.2024 15:52 Giriş: 17.01.2024 15:52

Güncelleme: 17.01.2024 15:52 Kaynak: İHA

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Bursaspor, TFF 2. Lig’in 20. haftasında sahasında karşılaşacağı Karacabey Belediyespor maçı hazırlıklarını öğle saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde geçiş istasyonları çalışan futbolcular, antrenmanı sınırlandırılmış alan oyunlarıyla tamamladı. Bursaspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.