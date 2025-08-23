Bursaspor, Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Bursaspor, Yeni Malatyaspor deplasmanı öncesi son idmanını Malatya’da yaparak hazırlıklarını tamamladı. Kulüp, desteklerinden dolayı Mustafa Varank’a teşekkür etti.

Bursaspor, TFF 2. Lig’in ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Malatya’da gerçekleştirilen antrenmanda takım, karşılaşma öncesi son provasını yaptı.

Teknik Direktör Adem Çağlayan yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Taktik çalışmalarla devam eden antrenman, sonuçlandırma oyunlarıyla sona erdi. Hazırlıklarını tamamlayan yeşil-beyazlı ekip, kamp yaptığı otelde maç saatini beklemeye başladı.



Mustafa Varank’a teşekkür

Bursaspor’dan yapılan açıklamada, "Malatya deplasmanımızın ulaşım ve konaklama sponsoru olan Bursa Milletvekilimiz, Sayın Bakanımız Mustafa Varank’a değerli desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.