Bursaspor - Mardin 1969 Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek kritik karşılaşma için geri sayım başladı. Lider Bursaspor, en yakın takipçilerinden Mardin 1969 Spor’u sahasında ağırlayacak. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadeleye dair tüm detaylar netleşti. Peki Bursaspor - Mardin 1969 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm bilgiler…

BURSASPOR - MARDİN 1969 MAÇI NE ZAMAN?

Bursaspor ile Mardin 1969 Spor arasındaki kritik mücadele, bugün oynanacak.

Maç Bilgileri

Tarih: Bugün

Saat: 16.00

Stadyum: Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu

Karşılaşma, ligin son haftalarına girilirken şampiyonluk yarışında belirleyici rol oynayacak.

BURSASPOR - MARDİN 1969 MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverler, bu önemli karşılaşmayı canlı olarak takip edebilecek.

AS TV

Bİ KANAL TV

Maç, her iki kanalda da canlı yayınlanacak.

MAÇIN ÖNEMİ: ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA KRİTİK VİRAJ

Bursaspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta son 4 haftaya 68 puanla lider olarak giriyor.

En yakın takipçisi Mardin 1969 Spor ise liderin 4 puan gerisinde bulunuyor.

Bu nedenle karşılaşma, şampiyonluk yolunda “final niteliğinde” bir mücadele olarak değerlendiriliyor.

Bursaspor kazanırsa puan farkını açacak

Mardin 1969 kazanırsa yarış yeniden şekillenecek

HAKEM KADROSU

Karşılaşmayı İstanbul bölgesi üst klasman hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

Hakemler

Orta Hakem: Abdullah Buğra Taşkınsoy

Yardımcı Hakemler: Esra Arıkboğa, Sabri Üstünel

Dördüncü Hakem: Sezer Yalçın

Taşkınsoy, bu sezon Bursaspor’un sahasında oynadığı ve 3-0 kazandığı Fethiyespor maçında da görev almıştı.

BURSASPOR’UN HEDEFİ: ŞAMPİYONLUĞA BİR ADIM DAHA

Ev sahibi ekip, taraftarı önünde kazanarak şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde etmek istiyor.

Son haftalara girilirken alınacak her puan, sezonun kaderini belirleyecek.

