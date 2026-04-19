Bursaspor şampiyon oldu: 1. Lig’e yükseldi

TFF 2. Lig’in 33. haftasında Bursaspor, sahasında Somaspor’u 5-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti ve 1. Lig’e yükseldi.

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada yeşil-beyazlı ekip, 11. dakikada Emir Kaan Gültekin’in golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline alan ev sahibi ekip, 51. dakikada Eyüp Akcan ile farkı ikiye çıkardı. 65. dakikada Emre Sağlık’ın kendi kalesine attığı golle skor 3-0 olurken, 69. dakikada Ertuğrul Furat farkı dörde taşıdı.

EMİR KAAN'DAN İKİ GOL

72. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Emir Kaan Gültekin, skoru 5-0 yaptı. Konuk ekibin tek golü ise 86. dakikada Namık Barış Çelik’ten geldi.

Bu sonucun ardından puanını 77’ye yükselten Bursaspor, en yakın takipçisi Mardin 1969 Spor ile arasındaki farkı 7’ye çıkararak bitime bir hafta kala şampiyonluğu matematiksel olarak garantiledi.

Mustafa Er yönetimindeki Bursa temsilcisi, ligdeki yenilmezlik serisini de 14 maça çıkardı. Bursaspor ayrıca Türkiye’de tüm profesyonel liglerde şampiyonluk yaşayan ilk takım olarak tarihe geçti.

Ligin son haftasında Bursaspor deplasmanda Aliağa FK ile karşılaşacak. Somaspor ise sahasında Kahramanmaraş İstiklal’i konuk edecek.