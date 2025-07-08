Bursaspor sezonu taraftarıyla açtı

Bursaspor Kulübü, 2025-2026 sezonunun ilk antrenmanını kulüp tesislerinde taraftarıyla birlikte gerçekleştirdi.

Bursaspor, yeni sezonun hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenman ile başladı. Teknik Direktör Adem Çağlayan gözetiminde yapılan antrenman, ısınma koşularıyla başladı. İkinci bölümde koordinasyon hareketleri yapan futbolcular, çalışmayı pas oyunlarıyla tamamladı.

Öte yandan, kulübün sosyal medyadan duyurusu üzerine antrenmana çok sayıda yeşil-beyazlı taraftar katıldı.