Bursaspor son nefeste kazandı

Basketbol Süper Ligi’nde 12. hafta mücadelesinde Bursaspor evinde konuk ettiği Mersin Spor’u özellikle son çeyrekte ortaya koyduğu etkili oyunla 99-88 mağlup etti.

Karşılaşma boyunca dengeli giden mücadelede ibreyi lehine çeviren Bursaspor, kritik anlarda savunma agresifliği ve artan enerjisiyle sonuca gitti.

Maçın büyük bölümünde iki takım da karşılıklı seriler yakalarken, top kayıpları oyunun temposunu belirledi.

SAVUNMA PROBLEMİ

İlk yarıda dış atış yüzdesiyle dikkat çeken Mersin Spor, 6/10 üçlük isabeti bulurken Pako Cruz ve Anthony Cowan’ın skor katkısına Jack White’ın pota altındaki etkinliği eklendi. Konuk ekip, 19 hücum ribaundu alarak ikinci şans sayılarında 26-4’lük büyük bir üstünlük kurmasına rağmen savunmada yaşadığı problemleri aşamadı.

Son çeyreğe girilirken oyunun kontrolünü ele alan Bursaspor, sertleşen savunmasıyla Mersin Spor’un hücum ritmini bozdu.

İlk bölümlerde sessiz kalan Brandon Childress’ın devreye girmesi ve Landry Nnoko’nun boyalı alandaki etkinliğiyle birlikte yeşil-beyazlılar farkı açtı. Bursaspor, ivmeyi yakaladığı bu bölümde pota altı üstünlüğünü de net biçimde ortaya koydu.

Bursaspor’da Landry Nnoko 20 sayı ve 6 ribaundla galibiyetin mimarlarından olurken, Brandon Childress 18 sayı ve 9 asistlik performansıyla öne çıktı.

Mersin Spor’da ise Pako Cruz 24 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Jack White 19 sayıyla takımına katkı verdi.

Öte yandan mücadelede dikkat çeken bir diğer istatistik ise serbest atış çizgisinde yaşandı, maç boyunca yalnızca tek bir serbest atış kaçtı.