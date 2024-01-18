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Bursaspor taktik idman yaptı

Karacabey Belediyespor maçı hazırlıklarına devam eden Bursaspor’da bugün hem taktik hem de pas çalışması yapıldı.

Ajans Haberleri
  • 18.01.2024 12:35
  • Giriş: 18.01.2024 12:35
  • Güncelleme: 18.01.2024 12:35
Kaynak: İHA
Bursaspor taktik idman yaptı

Bursaspor, TFF 2. Lig’in 20. haftasında sahasına karşılaşacağı Karacabey Belediyespor maçı hazırlıklarını öğle saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas destek oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı.

Bursaspor yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. 

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