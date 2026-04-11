Bursaspor taraftarından Amedspor'a ırkçı pankartlar

2. Lig ekibi Bursaspor'un tribün gruplarının yarın Ankara Demirspor ile oynayacağı maç öncesi hazırladığı pankartlar tepki çekti. Pankartlarda Amedspor'u hedef alan ırkçı ifadeler yer aldı.

Tribün gruplarının sosyal medya hesaplarından paylaşılan pankartlarda 90'lı yıllarda faili meçhul cinayetlerle bilinen 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım'ın fotoğrafı yer aldı. Pankartlarda ayrıca Diyarbakır ekibini aşağılayan ifadeler kullanıldı.

MAÇTA DA BENZER PANKARTLAR AÇILMIŞTI

İki takım arasında 2023 yılında oynanan 2. Lig maçında da Bursaspor taraftarı yine faili meçhul cinayetlere atıfta bulunarak 'Beyaz Toros' ve Yeşil pankartları açmıştı.

Karşılaşmadaki olaylar nedeniyle yeşil-beyazlı ekibe 9 maç seyircisiz oynama cezası verilmişti. Ceza daha sonra Tahkim Kurulu tarafından indirilmişti.