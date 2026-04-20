Bursaspor tüm profesyonel liglerde şampiyon olan ilk kulüp oldu

TFF 2. Lig’de sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Bursaspor, yalnızca 1. Lig’e yükselmekle kalmadı, Türk futbol tarihinde dikkat çeken bir başarıya da imza attı. Yeşil-beyazlı ekip, profesyonel liglerin tamamında şampiyonluk yaşayan ilk kulüp oldu.

1963 yılında farklı kulüplerin birleşmesiyle kurulan Bursa temsilcisi, Süper Lig’de 2009-2010 sezonunda elde ettiği tarihi şampiyonlukla adını zirveye yazdırmış, ardından yaşadığı mali ve sportif sorunlar nedeniyle alt liglere kadar gerilemişti.

3. LİG'E KADAR DÜŞTÜ

2018-2019 sezonunda Süper Lig’den düşen Bursaspor, sonraki yıllarda yaşadığı kayıplarla 3. Lig’e kadar indi.

Kulüpte son dönemde göreve gelen başkan Enes Çelik yönetiminde başlatılan yeniden yapılanma süreci, saha sonuçlarına da yansıdı. Taraftarın da dahil olduğu maddi destek kampanyalarıyla kulübün mali yapısı güçlendirilirken, uzun süre kapalı kalan transfer tahtası açıldı ve kadro yeniden şekillendirildi.

Yapılan takviyelerle 3. Lig’de açık ara şampiyonluğa ulaşan Bursaspor, bu ivmeyi 2. Lig’e de taşıdı. Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan yeşil-beyazlılar, istikrarlı performansıyla bitime bir hafta kala zirveyi garantiledi.

KULÜP, SÜPER LİG'DE KALICI OLMAYI HEDEFLİYOR

Bu süreçte kulübün en dikkat çeken unsurlarından biri de taraftar desteği oldu. Alt liglerde mücadele etmesine rağmen iç saha maçlarını yüksek doluluk oranıyla oynayan Bursaspor, birçok karşılaşmada on binlerce taraftarı tribünlere çekti.

2. Lig’de şampiyonluğun ilan edildiği Somaspor karşılaşmasını ise 45 bini aşkın taraftar tribünden takip etti.

Süper Lig’den 3. Lig’e kadar tüm profesyonel kademelerde şampiyonluk yaşayan Bursaspor, elde ettiği bu unvanla Türk futbolunda ayrı bir yere yerleşti. Kulüp, yeniden yükselişini sürdürerek üst liglerde kalıcı olmayı hedefliyor.