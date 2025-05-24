Bursaspor - Türk Telekom: 70-74
Kaynak: DHA
SALON: TOFAŞ
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Ali Şakacı, Çisil Güngör
BURSASPOR: Julius 10, Michineau 8, Grantham 13, Sardep David Mutaf 11, Gavrilovic 3, Brown 15, Sharma 7, Berkay Candan 2, Mehmet Atalan, Ömer Utku Al 1
TÜRK TELEKOM: Berkan Durmaz 2, Alexander 13, Bess 5, Hanlan 9, Smith 6, İsmet Akpınar, Brown 16, Emre Melih Tunca 10, Rados 9, Mahir Ağva, Makoundou 4
1'İNCİ PERİYOT: 21-12
DEVRE: 31-33
3'ÜNCÜ PERİYOT: 50-48
Türk Telekom, Basketbol Süper Ligi Play-İn etabı 9-10'culuk sıra eşleşmesinde Bursaspor'u 74-70 mağlup etti.