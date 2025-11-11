Bursaspor'un yeni başantrenörü belli oldu

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bursaspor başantrenör Nenad Markovic'in yerine Ahmet Çakı getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, başantrenör Nenad Markovic ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı kaydedildi.

Markovic'e görev süresi boyunca kulübe verdiği emekler için teşekkür edilen açıklamada, şunlar belirtildi: "Kulübümüz, başantrenörlük görevi için Ahmet Çakı ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil beyaz renkler altında başarılar diliyor, Bursaspor ailesine hoş geldin diyoruz."

Basketbol Süper Ligi'nde 7 maçta 2 galibiyet alabilen yeşil-beyazlılar küme düşme hattının sadece üç basamak üstünde yer alıyor. 3 yıl önce basketbolda Eurocup finali oynayan Bursaspor eski günlerine geri dönmek istiyor.