Bursaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
2. Lig Kırmızı Grup takımı Bursaspor, teknik direktörlük görevine Mustafa Er'i getirdi.
Kaynak: Spor Servisi
2. Lig ekibi Bursaspor, teknik direktör Mustafa Er ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabında yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kulübümüz, teknik direktörlük görevi konusunda Mustafa Er ile anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diler, Sayın Mustafa Er ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz."
2. Lig'de şu ana kadar 20 maçta 44 puan toplayan yeşil-beyazlılar Kırmızı Grup'ta lider konumda bulunuyor.