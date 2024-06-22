Bursaspor, Yiğitali Bayrak’ı kadrosuna kattı

Bursaspor Kulübü, Yiğitali Bayrak ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.



Transfer tahtasını açtıktan sonra Bursaspor ikinci transferini gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlı kulüp, son olarak TFF 2. Lig ekibi Kastamonuspor’da forma giyen Yiğitali Bayrak’la anlaşmaya vardığını açıkladı. Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Kulübümüz, profesyonel futbolcu Yiğitali Bayrak ile prensip anlaşmasına varmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.