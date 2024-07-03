Bursaspor, Yusuf Ziya Gümüş’ü kadrosuna kattı
Bursaspor, son olarak Karacabey Belediyespor’da forma giyen Yusuf Ziya Gümüş’le prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.
Kaynak: İHA
Yeni sezonda TFF 3. Lig’de mücadele edecek olan Bursaspor’da transfer rüzgarı devam ediyor.
Uzun zaman sonra transfer tahtasını açan yeşil-beyazlı kulüp, son olarak Karacabey Belediyespor’da forma giyen Yusuf Ziya Gümüş’le anlaşmaya vardığını açıkladı.
Bursaspor Kulübü’nden yapılan bildiride şu ifadelere yer verildi: “Kulübümüz, profesyonel futbolcu Yusuf Ziya Gümüş ile prensip anlaşmasına varmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”