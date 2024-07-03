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Bursaspor, Yusuf Ziya Gümüş’ü kadrosuna kattı

Bursaspor, son olarak Karacabey Belediyespor’da forma giyen Yusuf Ziya Gümüş’le prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.

Ajans Haberleri
  • 03.07.2024 16:58
  • Giriş: 03.07.2024 16:58
  • Güncelleme: 03.07.2024 16:58
Kaynak: İHA
Bursaspor, Yusuf Ziya Gümüş’ü kadrosuna kattı

Yeni sezonda TFF 3. Lig’de mücadele edecek olan Bursaspor’da transfer rüzgarı devam ediyor.

Uzun zaman sonra transfer tahtasını açan yeşil-beyazlı kulüp, son olarak Karacabey Belediyespor’da forma giyen Yusuf Ziya Gümüş’le anlaşmaya vardığını açıkladı.

Bursaspor Kulübü’nden yapılan bildiride şu ifadelere yer verildi: “Kulübümüz, profesyonel futbolcu Yusuf Ziya Gümüş ile prensip anlaşmasına varmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” 

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