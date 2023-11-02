Bursaspor’a PFDK’dan para cezası
Serik Belediyespor maçı sonrası hem taraftarın tezahüratı hem de futbolcuların gördükleri sarı karttan dolayı PFDK’ya sevk edilen Bursaspor’a toplamda 14 bin 300 TL para cezası verildi.
Kaynak: İHA
TFF’den yapılan açıklama şu şekilde: “Bursaspor Kulübü’nün, 28.10.2023 tarihinde oynanan Serik Belediyespor-Bursaspor TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 8 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Bursaspor Kulübü’nün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 6 bin 300 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”
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