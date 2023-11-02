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Bursaspor’a PFDK’dan para cezası

Serik Belediyespor maçı sonrası hem taraftarın tezahüratı hem de futbolcuların gördükleri sarı karttan dolayı PFDK’ya sevk edilen Bursaspor’a toplamda 14 bin 300 TL para cezası verildi.

Ajans Haberleri
  • 02.11.2023 22:47
  • Giriş: 02.11.2023 22:47
  • Güncelleme: 02.11.2023 22:48
Kaynak: İHA
Bursaspor’a PFDK’dan para cezası


TFF’den yapılan açıklama şu şekilde: “Bursaspor Kulübü’nün, 28.10.2023 tarihinde oynanan Serik Belediyespor-Bursaspor TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 8 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Bursaspor Kulübü’nün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 6 bin 300 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”

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