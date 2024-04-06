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31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Bursaspor’da 1461 Trabzon maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor, TFF 2. Lig’in 34. haftasında sahasında konuk edeceği 1461 Trabzon FK maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Ajans Haberleri
  • 06.04.2024 17:36
  • Giriş: 06.04.2024 17:36
  • Güncelleme: 06.04.2024 17:36
Kaynak: İHA
Bursaspor’da 1461 Trabzon maçı hazırlıkları başladı

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası’nda Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle start aldı.

İkinci bölümde dayanıklılık koşuları yapan futbolcular, antrenmanı dar alan çalışmaları ile tamamladı.

Dün oynanan Zonguldak Kömürspor maçında görev yapan futbolcular, yenileme çalışmaları yaptı. Bursaspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. 

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