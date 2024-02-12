Bursaspor’da Ankara Demirspor maçı hazırlıkları başladı

Beyoğlu Yeni Çarşı ile 1-1 berabere kaldıktan sonra bir gün izin yapan Bursaspor, bugün yaptığı idmanla TFF 2. Lig’in 26. haftasında deplasmanda oynayacağı Ankara Demirspor maçının hazırlıklarına başladı.

Öğle saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası’nda, Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma koşularıyla başladı.

İkinci bölümde dayanıklılık çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı sınırlandırılmış alan oyunlarıyla tamamladı.

Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.