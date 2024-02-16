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Bursaspor’da Ankara Demirspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Ajans Haberleri
  • 16.02.2024 17:48
  • Giriş: 16.02.2024 17:48
  • Güncelleme: 16.02.2024 17:49
Kaynak: İHA
Bursaspor’da Ankara Demirspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Bursaspor, TFF 2. Lig’in 26. haftasında deplasmanda konuk olacağı Ankara Demirspormaçı hazırlıklarını akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası’nda yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı sonuçlandırma çalışmaları yaparak tamamladı. 

Hazırlıklarını tamamlayan yeşil-beyazlılar, yarın sabah saatlerinde Ankara’ya hareket edecek. 

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