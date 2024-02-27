Bursaspor’da, Bucaspor 1928 maçı hazırlıkları devam etti
Kaynak: İHA
Bursaspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup 28. haftasında sahasında oynayacağı Bucaspor 1928 maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma koşularıyla başladı. İkinci bölümde pas pres oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı dar alan çalışmaları yaparak tamamladı.
Bursaspor, yarın öğle saatlerinde gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.