Bursaspor’da Divan Kurulu toplantısı gerçekleşti

Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder, mevcut yönetimi hedef alarak, “Şahsım olarak aldığım karar neticesinde siz görevde olduğunuz müddet içersinde hiçbir maça gelmedim, gelmeyeceğim” dedi. Başkan Recep Günay’ın katılmadığı toplantıda konuşma yapan Metin Genç ise, “Varsa, Belediyenin ve Ticaret Odası’nın desteklediği aday yarın istifa ederiz” ifadelerini kullandı.

Bursaspor’da Divan Kurulu Toplantısı, Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu’nda gerçekleşti. Divan Başkanı Galip Sakder, “Ne benim ne de sizin yüzünüz gülüyor. Hakikaten üzülüyorum. Bursaspor’u sevenler, ‘Ne olacak Bursaspor’un hali?’ diye soruyor. Herkes de ‘Recep Başkana söyleyin istifa etsin!’ diyor. Buna ben karar veremem. Başkan Recep Günay ve ekibi buna karar verir. Recep Başkan burada olsaydı tekrar aynı şeyleri söyleyecektim. Bazı görüşlerim ve düşüncelerim var. Onları paylaşacağım. Recep Başkan ile Raşit Başkan aday oldular. Yeni bir aday çıkarsa biz hemen ayrılacağız ve teslim edeceğiz dediler. Benim kimseye engel olma gibi bir hakkım yok” dedi.



Galip Sakder: “Siz görevde olduğunuz müddet içerisinde maça gelmeyeceğim"

Galip Sakder ayrıca şu ifadeleri kullandı: “Rahmetli İbrahim Yazıcı başkanıma ne kadar dua etsek azdır, Allah yattığı yerde dinlendirsin, şampiyonlukta ve değilken hepimizin locaları kombineleri ile zaten destek veriyorduk ve vereceğiz. Şahsım olarak aldığım karar neticesinde siz görevde olduğunuz müddet içersinde hiçbir maça gelmedim, gelmeyeceğim. Ben ve arkadaşlarım şerefimizle görev yaptığımız süre içerisinde Şeref Tribünü’ne her zaman gireceğimden kimsenin kuşkusu olmasın, Ama sizi bilemem, göreve geldiğimizden beri yüzümüz gülmedi, Dostlarım bu aralar aklıma Cem Karaca’nın bir parçası geliyor, ‘Bindik bir alamete, gidiyoz kıyamete’ sağlıkla kalın.”



Metin Genç: “Desteklenen aday varsa yarın istifa edelim”

Bursaspor 2. Başkanı Metin Genç, Başkan Recep Günay gelmemesinden dolayı Divan Kurulu’nda konuşma yapan isim oldu. Genç, “Yönetim Kurulu olarak Bursaspor’u yaşatmak istiyoruz. Kazanıyoruz, kaybediyoruz insanlar istifa diyor. Bursaspor için çok mücadele ediyoruz. Bu kulübü buraya biz getirmedik. Başkan adayı çıkmadı. Ama Bursaspor’u bu hale getirenlere de görevi bırakmak istemedik. 3 aydır bu kulüpteyim 33 kilo verdim. Yönetim olarak elimizden geleni yapıyoruz. Ama bu iş 13 kişi ile yapılacak iş değil. Ticaret Odası, Belediyesi, STK’lar herkesin destek olması lazım. Biz 5-6-7 milyon versek nereye kadar vereceğiz. Ben verdiğim parayı Bursaspor’a borç yazdırmadı. 10 veren 30 almış, 30 veren 50 almış. Biz kimse aday olmayınca görevi üstlendik. Elimizden gelen bu. Varsa, Belediyenin ve Ticaret Odası’nın desteklediği aday yarın istifa ederiz” dedi.



Erkan Kamat: “Bu şehrin en önemli markası Bursaspor’dur”

Bursaspor eski başkanı Erkan Kamat, Divan Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “Bursaspor camiasında herkes her şeyi söylüyor. Ama maalesef kenetlenemiyoruz. Birbirimize olan kucaklayıcı davranışımızı bu çatı aldıkta gerçekleştiremiyoruz. O yüzden söz almak istedim. Divan Kurulu, Bursaspor’un kanunu tüzükte en ufak hata yapılmaması lazım. Tüzükle ilgili önemli kararlar alacağız ama burada çok az sayıdayız. Bu durumu kınıyorum” dedi.

Erkan Kamar ayrıca, “Bursaspor’la şampiyonluk yaşadık, 3 yıl Avrupa kupalarına katıldık. Kulüp müdürümüz Osman Nuri Biçer’di. Bu kulübün ondan helallik alması lazım” ifadelerini kullandı. Erkan Kamat son olarak, “1981 yılından bu yana kulübün içinde vakit geçirdim. Benim için hassas bir durum. Ailem kadar önemsediğim bir durum. Bursa’nın en önemli yeridir Bursaspor bu şehrin en önemli markasından bahsediyoruz. Bundan sonra bu kulübe daha çok önem ve ilgi gösterelim” şeklinde konuştu.