Bursaspor’da Düzcespor maçı hazırlıkları tamamlandı

Bursaspor, yarın saat 16.00’da deplasmanda karşılaşacağı Düzcespor maçının hazırlıklarını Teknik Direktör Pablo Martin Batalla gözetiminde sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas oyunlarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı futbolcular son bölümde ise taktik çalışmalar yaptı.

Bursaspor, bugün öğle saatlerinde Düzce’ye hareket edecek.