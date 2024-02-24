Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bursaspor’da hazırlıklar sürüyor

Ajans Haberleri
  • 24.02.2024 16:54
  • Giriş: 24.02.2024 16:54
  • Güncelleme: 24.02.2024 16:54
Kaynak: İHA
Bursaspor’da hazırlıklar sürüyor

Bursaspor evinde karşılaşacağı Bucaspor 1928 maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Bursaspor, TFF 2. Lig’in 28. haftasında sahasında oynayacağı Bucaspor 1928 maçının hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma koşularıyla başladı.

İkinci bölümde pas pres oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı dar alan çalışmaları yaparak tamamladı. 

BirGün'e Abone Ol