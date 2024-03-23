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Bursaspor’da Kırklarelispor maçı hazırlıkları tamamlandı

Bursaspor, TFF 2. Lig’in 32. haftasında sahasında konuk edeceği Kırklarelispor maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Ajans Haberleri
  • 23.03.2024 16:44
  • Giriş: 23.03.2024 16:44
  • Güncelleme: 23.03.2024 16:44
Kaynak: İHA
Bursaspor’da Kırklarelispor maçı hazırlıkları tamamlandı

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı.

İkinci bölümde 5’e 2 pas pres oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı sonuçlandırma çalışmaları yaparak tamamladı.

Hazırlıklarını tamamlayan yeşil-beyazlılar, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. 

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