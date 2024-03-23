Bursaspor’da Kırklarelispor maçı hazırlıkları tamamlandı
Bursaspor, TFF 2. Lig’in 32. haftasında sahasında konuk edeceği Kırklarelispor maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kaynak: İHA
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı.
İkinci bölümde 5’e 2 pas pres oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı sonuçlandırma çalışmaları yaparak tamamladı.
Hazırlıklarını tamamlayan yeşil-beyazlılar, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.