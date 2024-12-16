Bursaspor’da Pablo Martin Batalla ile yollar ayrıldı

Bursaspor Kulübü, Teknik Direktör Pablo Martin Batalla ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Teknik direktörümüz Pablo Martin Batalla ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Verdiği hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür eder, başarılar dileriz" denildi.

TFF 3. Lig’de mücadele eden Bursaspor’un başında mağlubiyet yüzü görmeyen Arjantinli çalıştırıcı, devreyi de en yakın rakibinden 11 puan önde tamamladı.





Enes Çelik: “Batalla kabul etmedi”

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Pablo Martin Batalla’nın ayrılışı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Başkan Çelik, “Bugün Teknik direktörümüz Pablo Martin Batalla ile yaptığımız görüşmede teknik ekibini güçlendirmek istediğimizi kendisine bildirdik. Kendisi bunu kabul etmemekle birlikte, böyle bir tasarrufta bulunmamız halinde görevini bırakacağını ifade etmiştir. Bu görüşme neticesinde kendisiyle yollarımızı ayırma kararı aldık. Bu kararın hem Bursaspor için hem de sevgili hocamız için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.