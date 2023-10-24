Bursaspor’da Serik Belediyespor maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor’da Serik Belediyespor maçı hazırlıkları bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yapılan antrenmanla başladı. Yeşil-beyazlılarda çalışmalar, maçtan 4 gün önce gidecekleri Antalya’da devam edecek.

Bursaspor, TFF 2. Lig’in 11. haftasında deplasmanda konuk olacağı Serik Belediyespor maçı hazırlıklarına öğle saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası’nda yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölüm depar ve çabukluk çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı sınırlandırılmış alan oyunlarıyla tamamladı.

Cumartesi günü oynanacak maç için bu gece yola çıkacak olan yeşil-beyazlılar, hazırlıklarınıyarın Antalya’da yapacağı antrenmanla sürdürecek.