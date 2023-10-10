Bursaspor’da Teknik Direktör Nedim Vatansever’le yollar ayrıldı
Bursaspor’da Teknik Direktör Yalçın Gündüz’ün gönderilmesi sonrası göreve getirilen Nedim Vatansever’le de yollar ayrıldı.
Kaynak: İHA
Bursaspor Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası’nda Bölgesel Amatör Lig takımı Gölcükspor’a mağlup olunmasından sonra Teknik Direktör Nedim Vatansever’le yollarını ayırdı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Teknik Direktörümüz Nedim Vatansever ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.Nedim Vatansever ve ekibine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki yaşamlarında başarılar dileriz.”