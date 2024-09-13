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Bursaspor’da Tokat Belediye Plevne Spor maçı hazırlıkları başladı

Ajans Haberleri
  • 13.09.2024 13:24
  • Giriş: 13.09.2024 13:24
  • Güncelleme: 13.09.2024 13:24
Kaynak: İHA
Bursaspor’da Tokat Belediye Plevne Spor maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor, TFF 3. Lig’in 2. haftasında pazar günü konuk edeceği Tokat Belediye Plevne Spor maçı hazırlıklarına yaptığı idmanla başladı.

Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu’nda Teknik Direktör Pablo Martin Batalla gözetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı ve pas oyunlarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı futbolcular son bölümde sonuçlandırma çalışmaları yaptı.

Bursaspor, Tokat Belediye Plevne Spor maçı hazırlıklarını yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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