Bursasporlu futbolcular şampiyonluk kupasını kaldırdı

Bursasporlu futbolcular şampiyonluk kupasını kaldırdı

Hasan BOZBEY-Muhammet Hüseyin SEZGİN/BURSA, (DHA)- 3’üncü Lig 1’inci Grup 29’uncu hafta karşılaşmasında evinde ağırladığı Bornova 1877 Sportif’i 4-1 mağlup ederek kupayı kaldıran Bursasporlu futbolcular, şampiyonluk sevincini yeşil-beyazlı taraftarlarla kutladı.

3’üncü Lig 1’inci Grup'ta geçen hafta şampiyonluğunu garantileyen Bursaspor, 29’uncu hafta karşılaşmasında evinde ağırladığı Bornova 1877 Sportif’i 4-1 mağlup etti. Karşılaşmada 3’üncü Lig’deki yeni seyirci rekoru da kırıldı. Daha önce 43 bin 760 olan rekor, bu maçta 45 bin 170 kişiye ulaşırken, tribünleri dolduran yeşil-beyazlı taraftarlar, Maraton ve Teksas tribünlerinde koreografi oluşturdu. Koreografide; Maraton’da Red Kit ve Teksas, Teksas Tribününde ise 'GELİYORUZ' başlıklı pankart yazısı ve Daltonlar yer aldı. Karşılaşma sonrası, Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu’nda kurulan platforma çağrılan yeşil-beyazlı futbolcular, şampiyonluk kupasını, karşılaşmayı takip eden TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun elinden aldı. Tribünleri dolduran binlerce tarafta, ellerinde meşaleler ve bayraklarla sahaya inerek, şampiyonluğu kutladı. (DHA)

Haber: Hasan BOZBEY - Kamera: Yiğithan Hüyük-Muhammet Hüseyin SEZGİN/BURSA, (DHA)