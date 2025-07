Bursaspor’un yayın hakları AS TV’ye verildi

Bursaspor’un 2025-2026 sezonundaki iç saha maçlarının yayın hakları için yapılan ihale sonuçlandı. Şeffaf bir şekilde canlı yayımlanan ihaleyi AS TV kazandı.

Bursaspor yönetimi, yeni sezon öncesi iç saha maçlarının yayın hakları için Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde açık artırmalı bir ihale düzenledi. Şeffaflık ilkesi doğrultusunda canlı yayımlanan ihaleye, gerekli tüm belgelerle yalnızca AS TV katıldı.

İhaleyi yürüten heyetin başında Bursaspor 2. Başkanı Oğuzhan Kutlucan yer aldı. Açık artırma 7 milyon TL teklif ile başladı. AS TV yetkilileri bu rakamı önce 7 milyon 500 bin TL’ye yükseltti. Kutlucan’ın artırma çağrısına olumlu yanıt veren AS TV heyeti, teklifi 8 milyon TL’ye çıkararak ihaleyi kazandı.

Maçlar uydudan ve dijitalden canlı yayınlanacak

AS TV, 2025-2026 sezonunda Bursaspor’un tüm iç saha maçlarını en az 8 kamera ile çekecek ve hem uydu hem de dijital platformlar üzerinden canlı olarak yayınlayacak. Yönetim, taraftarların her yerden takımına erişebilmesini sağlayacak bu anlaşmanın, kulüp adına önemli bir gelir kaynağı olacağını belirtti.