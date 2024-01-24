Bursaspor’un yeni teknik direktörü Ümit Şengül oldu

Bursaspor’da Murat Sözkesen’den boşalan teknik direktörlük görevine Ümit Şengül getirildi.

Şengül, “Yıllar sonra da olsa kulübümüze, bizim kulübümüz olarak isimlendirdiğimiz yerde Sinan Bür başkanımızla bir yola çıktık. Bursaspor için elimizden ne geliyorsa onun fazlasını yapacağımızdan kamuoyunun şüphesi olmasın” dedi.

Bursaspor’da yeni teknik direktör Ümit Şengül oldu. Yeşil-beyazlı takımın bugünkü idmanına çıkan Şengül, yeni başkan Sinan Bür’le birlikte basın toplantısı düzenledi.

Saha kenarında gerçekleşen toplantıda ilk sözü alan Başkan Sinan Bür, “Bursaspor artık Ümit hocamıza ve ekibine emanet. Genç kardeşlerimiz Ümit’in elinde benliklerini bulacaklardır. İnşallah değişik bir Bursaspor izlettireceğiz taraftarlarımıza. Ankaraspor maçı hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Ümit’e ve Bursasporumuza hayırlı olsun” diye konuştu.





