Burslarda gerçekçi artış talebi

Haber Merkezi

Öğrenciler enflasyona direnemeyen KYK burs ve kredileriyle geçinemiyor. KYK burs ve kredilerinde dolar endeksli düzenleme talebiyle imza kampanyası başlatıldı. 2014’te 137 dolar değerindeki KYK bursu, 2023’te 46 dolara düştü. Yüksek enflasyon karşısında eriyen KYK burs ve kredileri öğrencilerin temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor.

Bir dönem KYK kredisiyle kira ödenebilirken, bugün aynı miktarla günlük yemek masrafları için dahi yeterli değil. Bu yıl enflasyon nedeniyle market fiyatları, gıda, temizlik ve kırtasiye gibi temel ihtiyaçlarda en az yüzde 100 artış yaşandı. Ulaşım giderleri yüzde 50 oranında yükselirken KYK zam oranı ise sadece yüzde30’la sınırlı tutuldu. KYK yurtlarındaki yer sıkıntısı ile artan özel yurt fiyatları ve ev kiraları karşısında ise öğrenciler barınma sorununu giderek artıyor. Geçim mücadelesinde yükü ağırlaşan öğrencilerin eğitime erişim hakkı kısıtlanıyor.

TÜİK’in açıkladığı bu yıl açıkladığı yüzde 50’lik enflasyon oranına bakıldığında, KYK burs ve kredilerin artış oranı yetersiz kalıyor. Öğrencilerin yaşam standardını iyileştirmekten uzak bu artış karşısında “KYK Burs ve Kredilerine Gerçekçi Bir Artış ve Dolar Endeksli Düzenleme” talebiyle başlatılan imza kampanyasıyla burs ve kredilerin 120-150 dolar bandına çıkarılması isteniyor. KYK burs ve kredilerinin günümüzün geçim koşullarına uygun hale getirilmesini, öğrencilerin en temel ihtiyaçlarını karşılayacak düzeye çıkarılmasını talep eden öğrenciler destek olmak için change.org’tan imza kampanyasına ulaşabilirsiniz.