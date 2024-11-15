Burslu okudum demişti: AKP'li vekil Oxford'a girebilmek için servet ödemiş

AKP İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak'ın Oxford'da yüksek lisans yapabilmek için servet ödediği ortaya çıktı.

Sözcü'den Mustafa Balcı'nın haberine göre, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan seçimler ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) girerek Cumhuriyet tarihinin en genç milletvekili olan Rumeysa Kadak, 14 Mayıs 2023 tarihli seçimlerde de AKP'den İstanbul milletvekili seçildi.



Bu süreçte Meclis faaliyetlerine yeterince katılmadığı gerekçesiyle eleştirilen Kadak'ın sosyal medya paylaşımları da sık sık tartışma konusu oldu.

Son olarak 11 Kasım'da yaptığı paylaşım ile "Durum güncelliyorum: Oxford’dan mezun oldum" ifadelerini kullanan Kadak, kendisine yöneltilen eleştirilerin ardından Oxford Üniversitesi'nde tamamladığı yüksek lisans eğitimini burslu olarak kazandığını belirtti.

PROGRAM İÇİN ÖDEDİĞİ ÜCRET PAYLAŞILMADI

Oxford Üniversitesi'nin hazırladığı "The Scholarships for Women" programı ile yüksek lisans eğitimi alan Kadak, "Maalesef İngiltere’de Türkiye’deki gibi ücretsiz eğitim yok, fakat ben Oxford’un resmî bursuyla okudum. (Oxford’un sitesinde görebilirsiniz) Maksimum 4 kişinin faydalanabildiği bu bursa hak kazandığım için minnettarım" ifadelerini kullanırken, program için ödediği ücreti paylaşmadı.

Öncelikle güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Bu vesileyle, merak edenler için sorulara da cevap vermek istedim. Maalesef İngiltere’de Türkiye’deki gibi ücretsiz eğitim yok, fakat ben Oxford’un resmî bursuyla okudum. (Oxford’un sitesinde görebilirsiniz) Maksimum 4… — Rumeysa Kadak (@RumeysaKadak) November 12, 2024



Buna karşın Oxford Üniversitesi'nin internet sitesinde yer alan bilgiler, söz konusu programın ortalama 121 bin sterlin (yaklaşık 5 milyon 324 bin TL) olduğunu gözler önüne sermekte. Ayrıca program için 'tamamen burslu' öğrenci seçeneği bulunmuyor.

EN DÜŞÜK ÜCRET 2 MİLYON 662 BİN LİRA

Öğrenciler için sunulan iki farklı burs seçeneğinden ilki, 'Forté Foundation' adıyla sağlanan ve yalnızca kadın öğrencilere yönelik 37 bin 500 sterlin indirim uygulayan bir burs programından oluşmakta. Yüksek lisans programının bir diğer bursu ise 'Club MBA' adıyla anılmakta ve öğrencilerin eğitim ücretlerinde yüzde 30 indirim yapılmasına imkan vermekte.



Birinci burstan yararlanan öğrencilerin eğitim ücreti Türk lirası ile 3 milyon 674 bin TL'ye denk gelirken, en yüksek burs olan Club MBA'den faydalananlar ise yüksek lisans eğitimleri için Oxford Üniversitesi'ne 2 milyon 662 bin TL ödeme yapmak zorunda.