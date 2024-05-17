Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı
MEB'in düzenlediği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı.
1 milyon 86 bin 894 öğrencinin başvurduğu bursluluk sınavı, 810 yurt içi ve 2 yurt dışı sınav merkezinde 3 bin 887 okul ve 58 bin 655 salonda gerçekleştirilmişti.
2024 Yılı Bursluluk Sınavı (İOKBS) Sınav Sonucu Milli Eğitim Bakanlığı'nın sorgu sayfası üzerinden görüntülenebilecek.