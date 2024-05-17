Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı

MEB'in düzenlediği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı.

1 milyon 86 bin 894 öğrencinin başvurduğu bursluluk sınavı, 810 yurt içi ve 2 yurt dışı sınav merkezinde 3 bin 887 okul ve 58 bin 655 salonda gerçekleştirilmişti.

2024 Yılı Bursluluk Sınavı (İOKBS) Sınav Sonucu Milli Eğitim Bakanlığı'nın sorgu sayfası üzerinden görüntülenebilecek.