Buruk geçen Anneler Günü

Haber Merkezi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat 2023’teki depremlerde ziyaretine gelen 23 yaşındaki kızı Berfin Teştaş’ı kaybeden Birgül Güden ile yıkılan hastanenin enkazında 49 yaşındaki kızı Filiz Kalkan’ı yitiren Gülfidan Polat, Anneler Günü’nü buruk karşıladı.

Kızının hatırasını, eşyaları ve fotoğraflarıyla süslediği konteynerinde yaşatmaya çalışan anne Güden, ‘‘Bu acının geçmeyeceğini biliyorum’’ derken, 77 yaşındaki Gülfidan Polat da ‘‘Ateş düştüğü yeri yakar’’ diye konuştu.

Kadıköy’deki bitpazarında 14 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'yi uğradığı saldırı sonucu kaybeden Yasemin Akıncılar Minguzzi de özetle ‘‘Bu, Ahmet’imden ayrı geçireceğim ilk Anneler Günü olacak’’ paylaşımını yaptı.