Burun deliklerimiz neden birbirinden farklı çalışır? Bilim insanları nedeni açıkladı

Derin bir nefes aldığınızda çoğu zaman havanın iki burun deliğinden eşit geçmediğini fark etmiş olabilirsiniz. Bu durum çoğu kişide hastalık belirtisi sanılsa da aslında normal bir fizyolojik süreç. The Conversation’da yayımlanan ve Lancaster Üniversitesi Anatomi Profesörü Adam Taylor tarafından kaleme alınan makaleye göre burun delikleri gün içinde fark edilmeden birbirleri arasında dönüşümlü olarak baskın hale geliyor. Bu sürece “burun döngüsü” deniyor.

BURNUMUZ SÜREKLİ GÖREV DEĞİŞTİRİYOR

Araştırmalara göre uyanık olduğumuz saatlerde vücut yaklaşık iki saatte bir hangi burun deliğinin baskın olacağını değiştiriyor. Uykuda ise bu değişim daha yavaş gerçekleşiyor.

Bu döngü sırasında bir burun deliğinden geçen hava azalırken diğer burun deliği daha açık hale geliyor. Böylece hava akışı iki burun deliği arasında dönüşümlü olarak gerçekleşiyor.

Bilim insanlarına göre bu mekanizma beyindeki hipotalamus tarafından otomatik olarak kontrol ediliyor.

BURNUN KENDİNİ KORUMA MEKANİZMASI

Bilimsel çalışmalar burun döngüsünün solunum sistemi için önemli bir koruyucu işlevi olduğunu gösteriyor.

Her gün yaklaşık 12 bin litre hava burun yoluyla vücuda giriyor. Bu nedenle burun, bakteri ve virüslere karşı ilk savunma hattı olarak kabul ediliyor.

Bir burun deliği uzun süre yoğun hava akışına maruz kaldığında kuruyabiliyor ve patojenlerle temas artabiliyor. Burun döngüsü sayesinde baskın burun deliği değişiyor ve böylece dokuların dinlenmesi ve onarılması mümkün oluyor.

Bu süreç sırasında burundaki damarlar genişliyor, kan akışı artıyor ve hava burundan geçerken ısıtılıp nemlendiriliyor.

SAĞ VE SOL BURUN DELİĞİ FARKLI ETKİLER YARATABİLİR

Solunum üzerine yapılan bazı çalışmalar, baskın burun deliğinin vücudun fizyolojik durumuyla ilişkili olabileceğini de gösteriyor.

Araştırmalara göre sağ burun deliği baskın olduğunda vücut daha uyanık veya stresli bir durumda olabilirken, sol burun deliği baskın olduğunda vücudun daha rahat bir durumda olabileceği öne sürülüyor.

BURUN DÖNGÜSÜNÜ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Soğuk algınlığı, grip veya alerji gibi solunum yolu hastalıkları burun döngüsünü bozabiliyor. Mukus üretiminin artması burun pasajlarının dönüşümlü açılıp kapanmasını zorlaştırabiliyor.

Polen ve toz akarları gibi alerjenler de burun dokularında iltihaplanmaya neden olarak bu doğal döngüyü etkileyebiliyor. Ayrıca bazı ilaçlar, burun spreylerinin aşırı kullanımı veya burun septumu eğriliği gibi yapısal sorunlar da burun deliklerinden birinin sürekli tıkalı hissedilmesine yol açabiliyor.

Uzmanlara göre bir burun deliğinin iki haftadan uzun süre sürekli tıkalı olması durumunda bir doktora başvurmak gerekiyor.