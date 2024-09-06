Burun estetiği ameliyatında hayatını kaybetti: Başsavcılık kamera kayıtlarını istedi

İstanbul Maltepe’de bulunan özel bir hastanede burnundaki etten kurtulmak için ameliyat olmak isteyen Heval Pekgöz'ün kalbi anestezi sonrası durdu.

19 yaşındaki Pekgöz yoğun bakımda 20 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Marmara Üniversitesi’nde Eczacılık bölümü öğrencisi 19 yaşındaki Heval Pekgöz, burnundaki et nedeniyle nefes alma zorluğu çekince ameliyat olmak istedi. İddiaya göre, evine yakın olduğu gerekçesiyle Maltepe ilçesinde özel bir hastanede muayene olan genç kız ameliyat kararı verdi.

Operasyonda Pekgöz'ün, özel hastanede anestezi sonrası kalbi durunca önce aynı hastanenin Kurtköy merkezine daha sonra bir devlet hastanesine sevk edildi ve son sevk edildiği hastanede yaşamını yitirdi.

BAŞSAVCILIK KAMERA KAYITLARINI İSTEDİ

Pekgöz’ün ailesi hastanenin ihmalkarlığı olduğunu öne sürerek sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu olay üzerine soruşturma başlattı. Savcılık hastaneden kamera kayıtlarını aldı, doktorlar için soruşturma izni istedi.

"YALAN YANLIŞ BİLGİ VERMİŞLER"

Süreci anlatan baba Ferhat Pekgöz, “Ameliyat öncesinde gerekli tahliller yapıldı ve bir problem olmadığı söylendi. Ameliyat günü geldiğinde 08.50 gibi ameliyata aldılar. 1 saat sonra bizi başhekimin odasına çağırdılar ve kalbinin 1 dakika durduğunu ve kalp masajı ile çalıştığını ama bir problem olmadığını sadece tedbir amaçlı Kurtköy’de bulunan hastanelerine sevk etmek istediler.

O hastaneye gittiğimizde hastayı yoğun bakıma alarak bizi temkin ettiler. Bize kızımızın kalbinde problemler olduğunu söyledi ve anjiyo yapılması gerektiğini söylediler biz gerekiyorsa yapılsın dedik ama yapamayacaklarını ve devlet hastanesine için kayıt açtıklarını sevk edileceğini söylediler.

Sevkten sonra doktor dedi ki, kızınızın kalbinde bir problem yok beyninde hasar oluşmuş başka yoğun bakımı olan bir hastaneye sevk edilmesi gerektiğini söylediler. İlk hastane bize kalbin bir kere durduğunu söylemişti ama yalan ve yanlış bilgi vermişler bir kaç defa kalbi durmuş. Beyni uzun süre oksijensiz kaldığı için bütün yetilerini kaybetmiş. Bu özel hastanede ya geç muayene ettiler, ya kalp durduğunu fark etmediler. Ya ekipmanları yoktu. Bunların geç ve ihmalkar tavırları yüzünden kızım 30 Ağustos günü yaşamını yitirdi" dedi.

"ÇOCUĞUMUN MEZARI İLE OKULU YAN YANA"

Anne Özlem Pekgöz ise, “Kızımı ihmalden dolayı kaybettim. Bize geç haber verildi ve istediğimiz hastanelere sevk edilmedi. Yoğun bakım var denildi ancak yoğun bakım olmadığı ortaya çıktı. Bana panik yapmamam gerektiği söylendi ve sürekli hiç bir şey yok taburcu edeceğiz dediler. Kızımın kalbinde problem olduğunu söylediler genetik kalp rahatsızlığı var mı diye üstelediler sürekli böyle bir şey yok ama. Anjiyo yapıldığında kalbine hiç bir problem olmadığı ortaya çıktı. 2 saat içerisinde çocuğumuz 3 hastane değiştirdi. Ben doktorla muhatap oldum ve her şey var denildi.

Biz evimize yakın olduğu için bu hastaneyi tercih ettik. Güle oynaya girdiğimiz hastaneden çocuğumuzun ölüsünü çıkarttık. Yetkililerin ceza almasını istiyorum ben hepsinden şikayetçiyim. Benim çocuğumun mezarıyla okul yan yana, okullar açılınca herkes çocuğunu okula gönderirken ben çocuğumun mezarına gideceğim" diye konuştu.